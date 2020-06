Rimini, il Covid spegne Publiphono. Gilberto Gattei: "Sicuro sia solo una pausa"

La spiaggia senza la sua voce non sarà più la stessa. Nell'estate del Covid, per la prima volta dopo 70 anni, la Publiphono si spegne per mancanza di pubblicità. È un pezzo di storia che si ferma. Ha accompagnato nelle vacanze al mare milioni di turisti regalando musica, notizie, e soprattutto avvertendo quando si era perso un bambino. Tra le voci uscite fin dagli anni 70 dagli altoparlanti della spiaggia, quella di Gilberto Gattei, dj della nostra radio. Non ha dubbi: per la Publiphono non è una chiusura ma solo una pausa. Con lui, un tuffo nei ricordi: tante storie, un po' di malinconia e una curiosità: in tutti questi anni sono stati ritrovati, oltre a bambini, tantissimi anziani.

Nel servizio il racconto di Gilberto Gattei