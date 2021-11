LAVORO Rimini: Il lato oscuro del Black Friday, parla Zanini di Federmoda

Il presidente di Federmoda-Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini è molto critico sul Black Friday: "Per i commercianti di prossimità è un evento che impone grandi sacrifici sui margini. Mentre noi svendiamo la merce, rimangono i 657mila negozi sfitti in Italia: un dato da far tremare i polsi che fotografa le difficoltà dei negozi, incapaci di reggere l’urto delle multinazionali dell’on-line e delle grandi superfici di vendita che continuano a proliferare anche sul nostro territorio, nonostante siano ormai anacronistiche sotto tanti punti di vista. Se vogliamo scongiurare una perdita ulteriore di piccole imprese e di occupazione, le misure devono essere altre e non sicuramente il Black Friday che non è una panacea nei confronti di un male economico che sta attraversando le piccole imprese commerciali”.

