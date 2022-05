39° EDIZIONE Rimini, il Ministro Patuanelli a Macfrut: "Questa fiera segnale di ripresa per il settore" Questa mattina il taglio del nastro, più di 800 espositori presenti provenienti da tutto il mondo

La filiera dell'ortofrutta è tornata ad incontrarsi a MACFRUT. Oltre 800 gli espositori presenti a Rimini per un settore che, in Italia, registra un valore complessivo di oltre 15 miliardi di euro e 24 milioni di tonnellate prodotte.

“Macfrut – ha sottolineato il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli - è un ottimo segnale di ripresa del settore. La sfida è quella di produrre cibo in quantità sempre superiori, perché siamo sempre di più su questo pianeta, accessibile a tutti. L'innovazione è l'unico strumento che abbiamo per arrivarci. Io credo tantissimo nell'innovazione, la capacità di trasferimento tecnologico, dare strumenti di agricoltura di precisione a tutte le aziende del paese è l'obiettivo. Solo in questo modo riusciremo a consumare meno input ambientali e a livello globale produrre più cibo".

Si è parlato poi dei rincari dei prezzi nel comparto: “Il settore ortofrutticolo – sottolinea il presidente di Coldiretti Ettore Prandini – si trova, come altri comparti, ad affrontare una serie di aumenti generalizzati”. Ampio spazio poi alle novità di questa edizione con un settore dedicato interamente a erbe e spezie e un'altra area riservata a droni agricoli. La Smart Agricolture è infatti un altro dei temi centrali di questa edizione con un'area interamente dedicata alle innovazioni in un ottica di uno sviluppo sempre più sostenibile.

Nel servizio l'intervista a Stefano Patuanelli (Ministro Politiche Agricole) e Ettore Prandini (Presidente Coldiretti)

