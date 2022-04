Rimini, il nuovo questore si presenta alla stampa Presto sarà a San Marino "so che i rapporti sono molto buoni"

Primo incontro con la stampa per il nuovo Questore della Provincia di Rimini, Rosanna Lavezzaro. “Aumentare la sicurezza percepita” è il primo obiettivo di Rosanna Lavezzaro, neo questore di Rimini, che si è presentata oggi alla stampa. Torinese, 56 anni, ha ricoperto lo stesso incarico a Novara e Vercelli ed arriva in Romagna con una grande esperienza maturata nell’ordine pubblico: partite di calcio di Torino e Juventus, manifestazioni No Tav, G8 di Genova. Non ha mai frequentato Rimini, ma ne conosce le peculiarità.

Presto il questore Lavezzaro sarà a San Marino, per conoscere istituzioni e forze dell'ordine, con le quali i rapporti di collaborazione sono ormai consolidati. E' la prima donna al comando della Questura riminese, ma preferisce non essere definita “questora”.

Nel video l'intervista a Rosanna Lavezzaro

