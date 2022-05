Rimini, il Prefetto ha consegnato i “Brevetti” a 4 nuovi Maestri del Lavoro della provincia

Formazione e crescita dei gruppi di lavoro e massima attenzione alla cultura della sicurezza. Sono questi i valori che accomunano i quattro nuovi maestri del lavoro nella provincia di Rimini. Dopo la cerimonia ieri a Bologna in occasione del primo maggio, oggi nella sala delle Bandiere della Prefettura la consegna dei “brevetti” ai neo insigniti delle Stelle al Merito concesse dal presidente della Repubblica a persone che per oltre 25 anni si sono distinte per singolari meriti professionali.

E sono: Maurizio Guidi, operaio meccanico elettronico della azienda Top automazioni, Paolo Maioli impiegato tecnico nella progettazione di macchine su misura ottica di Vici & Comapany, Lucio Vincenzo Pruscino, Capo della gestione operativa di Poste italiane nella filiale di Pesaro e Massimo Quadrelli, dirigente di Petroltecnica.

Il prefetto Giuseppe Forlenza ha sottolineato l'importanza – soprattutto nell'attuale contesto socio-economico – di avere come riferimento persone che hanno fatto del lavoro il loro impegno quotidiano, diventando modelli di insegnamento e stimolo positivi per le nuove generazioni. “Persone – ha detto il prefetto – che hanno dedicato la vita al lavoro inteso come strumento di elevazione morale e mezzo per il consolidamento della cultura diffusa della sicurezza”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: