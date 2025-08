NOTTE DI PAURA Rimini, il racconto del 90enne attaccato dai lupi: "Ho avuto una paura esagerata" Giorgio Albori, ancora scosso, ripercorre quei minuti di terrore. I predatori hanno sbranato il suo montone: "Hanno lasciato solo la pelle e le ossa"

“Sentivo i cani abbaiare, di notte. E pensavo. O sono scappate le pecore o l'asina.... Sono andato fuori, dietro la casa.... E Ho visto che c'erano tre o quattro lupi. Almeno tre sicuramente.... Quando ero a 10 metri da loro, uno mi ha inseguito e io sono andato in casa, a rifugiarmi."

E' ancora scosso Giorgio Albori, agricoltore 90enne di Rimini, che nella notte tra mercoledì e giovedì ha vissuto un incontro ravvicinato con un branco di lupi. “Mai successa una cosa simile - racconta – è la prima volta che vedo i lupi qui a casa nostra”. Albori e la sua famiglia abitano in via del Visone, nei pressi del cimitero dei Gurkha vicino al confine con San Marino, dove hanno anche l’azienda agricola, con un allevamento di pecore e altri animali, tra cui una mula. I lupi hanno sbranato un montone di 130 kg, Albori racconta di aver tentato di scacciare gli animali e che uno di loro ha iniziato ad inseguire l'uomo che fortunatamente è riuscito a salvarsi in casa.

"Dopo ho sentito nuovamente abbaiare i cani e ho pensato che i lupi aggredissero i cani... Sono sceso e ho lanciato dei sassi contro i capanni e i lupi si sono dileguati... Uno dei lupi era riuscito ad entrare nel recinto e il maschio delle pecore ha saltato la rete ed è uscito fuori. Lì c'erano altri tre o quattro lupi... L'hanno attaccato e l'hanno sbranato. Ho avuto una paura...esagerata. Avevano degli occhi che facevano un gran terrore....E io non avevo niente per difendermi...Né un bastone, né un'arma... La mattina mi sono alzato e sono andato a vedere. E ho visto che avevano sbranato il montone...il maschio delle pecore...un animale da 130 chili. Lo hanno spolpato. Non hanno lasciato niente... Sola la pelle e le ossa.”

