Rimini: in arrivo altri 12 dissuasori di velocità, 2 in via Sant' Aquilina

Saranno 22 in tutto gli armadietti di colore arancione che svolgono la funzione di dissuasori di velocità sulle vie del centro urbano. Ai 10 armadietti già installati, ed in funzione dal gennaio scorso, infatti se ne aggiungeranno altri 12 che, dopo le festività natalizie e di fine anno, saranno operativi nella loro funzione. 2 saranno collocati nella via Santa Aquilina - in entrambe le direzioni di marcia - nelle adiacenze dell’intersezione con la via San Martino in Venti; 2 nella zona di Corpolò, sulla via Marecchiese - in entrambe le direzioni di marcia - prima e dopo il centro abitato; 2 in Via Montescudo sulla strada provinciale - in entrambe le direzioni di marcia - nei pressi dell’intersezione con la via Maceri; e 2 in via Orsoleto, nella zona di Viserba monte - in entrambe le direzioni di marcia - vicino al plesso scolastico.





Nei prossimi giorni, verrà decisa anche la collocazione dei rimanenti 4.