ITALIA Rimini: in fila per fare il tampone in farmacia

Rimini: in fila per fare il tampone in farmacia.

A 3 giorni dall'obbligatorietà del green pass sui luoghi di lavoro, ancora file davanti alla farmacie riminesi per effettuare un tampone rapido. Centinaia le persone ieri che si sono messe in coda al centro Le Befane, che aveva messo a disposizione il servizio: con il vantaggio del costo calmierato e della non necessità di prenotazione. Anche alcune aziende riminesi si sono attrezzate in questo senso. All'apertura delle farmacie di Rimini, le prime persone in fila, soprattutto nelle zone decentrate e vicine alle aree industriali della città.



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: