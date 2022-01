COVID19 Rimini: insegnante fa sciopero fame contro Green pass

Rimini: insegnante fa sciopero fame contro Green pass.

Digiuno e preghiera per chiedere libertà di scelta sulla vaccinazione e sul Green pass. E' la forma di 'protesta', scelta da un giovane insegnante riminese, Diego Zannoli, alla luce delle decisioni prese dal Governo sul fronte dell'emergenza Covid . "A partire da mercoledì 12 gennaio 2022 - scrive sulla sua pagina Facebook 'preghieraedigiuno' ripresa anche dal 'Corriere Romagna' - non mangerò nulla e berrò unicamente acqua naturale. Digiunerò e pregherò per la pace, per la salute e per la libertà di tutti; perché possiamo lavorare liberamente per costruire i nostri sogni, convivendo pacificamente, rispettando e valorizzando le reciproche diversità". Laureato in Ingegneria meccanica e assegnista di ricerca all'Università di Bologna, Zannoli, 36enne, lavora dal 2012 come insegnante nella scuola pubblica.

"A settembre 2021 - scrive sul suo profilo Facebook in cui posta anche un video - mi è stato proposto un contratto annuale come insegnante nella scuola pubblica, per poterlo firmare avrei dovuto esibire il Green pass. Ho rifiutato di esibirlo, mi sono chiesto infatti: visto che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, perché per poter lavorare devo esibire una tessera? Attualmente lo Stato italiano impone trattamenti sanitari obbligatori a varie categorie di lavoratori, con possibili effetti collaterali, anche molto gravi. Chi decide di non sottoporsi a tali trattamenti è totalmente escluso dalla vita sociale e lavorativa, senza stipendio e senza aiuti di alcun tipo: una lenta condanna a morte per solitudine e per fame. Non sono favorevole a tali trattamenti, non sono contrario ad essi, vorrei la libertà di scelta". E puntualizza: "desidero manifestare pacificamente il mio dissenso: penso che con la violenza non si ottenga nulla, se non altra violenza e ulteriore dolore".





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: