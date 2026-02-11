Rimini, l’ex Colonia Enel passa al Comune: pronti i lavori di abbattimento

Dopo anni di abbandono e degrado, per l’ex Colonia Enel di Marebello si apre una nuova fase. Il Comune di Rimini è entrato ufficialmente in possesso dell’immobile, passaggio che consente ora di avviare la demolizione dello stabile affacciato su viale Regina Margherita, a pochi passi dal Parco del Mare. L’acquisizione è avvenuta tramite decreto di esproprio e rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di riqualificazione del lungomare sud. L’intervento, che prevede l’abbattimento dell’edificio e la successiva sistemazione dell’area, comporterà un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro.

Secondo il cronoprogramma, i lavori potrebbero partire già nelle prossime settimane. L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare lo spazio oggi inutilizzato in una nuova piazza pubblica integrata con il Parco del Mare, restituendo alla città un’area strategica in chiave urbana e turistica.



L’intervento di valorizzazione – co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024” – mira a restituire al lungomare sud un luogo vitale e fruibile in tutte le stagioni dell’anno.









