DIRITTI Rimini, manifestazione silenziosa a sostegno del popolo iraniano "I diritti umani o sono universali o non lo sono affatto'

Il vostro silenzio è la nostra condanna a morte. Ed è nel silenzio che la mano di Rimini, dalla piazza sotto all'edificio che ospita il Comune, si tende verso Teheran con la forza di tutte le comunità iraniane presenti in Italia, contro la passività del governo. Chiedono iniziative diplomatiche forti, l'espulsione di tutti gli ambasciatori iraniani che non rappresentano il popolo ma il regime teocratico, che proibisce e impicca in piazza chi si ribella. Rilanciano l'esigenza di un intervento immediato, per impedire l'applicazione delle pene capitali e delle repressioni violente, attuate in spregio di diritti umani che dovrebbero essere universalmente riconosciuti, che contraddistinguono le nostre istituzioni. Di qui l'invito a mobilitarsi per sostenere la protesta coraggiosa di giovani donne e uomini. Perché i diritti umani o sono universali o non lo sono affatto. E' dalla loro tutela a qualunque latitudine- spiega l'associazione Radicali Rimini “Piergiorgio Welby” che dipende la libertà di ciascuno di noi”.

