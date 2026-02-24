Rimini modello di turismo accessibile: "Spiaggia Libera Tutti" cresce. 500.000 euro per l'inclusione

Dopo il successo della stagione 2025, con circa 5.000 presenze e oltre 1.500 prenotazioni, il progetto "Spiaggia Libera Tutti" cresce ed entra in una nuova fase. Nato come iniziativa pilota sulla spiaggia di Piazzale Boscovich, punta ad eliminare le barriere fisiche e culturali, ampliando l'accessibilità a tutto il sistema urbano. Scelta strategica per costruire una Rimini sempre più inclusiva e attenta al benessere. “Vedere lo scorso anno donne, uomini, ragazzi e ragazze che magari dopo tanto tempo in carrozzina potevano finalmente farsi un bagno in mare è stata un'esperienza e un'emozione incredibile per tutti”, commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

“Quindi andiamo avanti e credo che questa sia la strada giusta per una comunità sempre più giusta e sempre più coesa”. Il progetto prevede interventi strutturali significativi, come la riqualificazione dell'area tra la spiaggia e Piazzale Boscovich, la creazione di percorsi accessibili, una zona fitness per disabili e la riprogettazione dei bagni pubblici, finanziati da un investimento di 500.000 euro. L’obiettivo è collegare fisicamente la spiaggia all'area portuale e ai luoghi culturali della città, creando uno spazio urbano unitario e inclusivo.

“Ci siamo lanciati in questa avventura credendo veramente e profondamente in questa cosa, cioè mettere la persona e l'umano al centro”, afferma Giacomo Morigi, responsabile di "spiaggia Libera tutti". Il progetto, già nel 2026, vedrà un ulteriore perfezionamento grazie a un finanziamento regionale di 45.000 euro. “Faremo degli interventi da subito per cercare di ottimizzare il servizio”, spiega l'assessore alle Politiche sociali Kristian Gianfreda.

“Sono piccoli interventi ma molto importanti, quindi l'acquisto di una strumentazione migliore, delle carrozzine per permettere alle persone di andare in acqua più agevolmente, delle tende e tante piccole cose che ci permettono di migliorare ancora di più il già soddisfacente servizio erogato”. La spiaggia sarà gestita anche quest'anno dalla Cooperativa Sociale Amici di Gigi, con il supporto di circa 100 volontari. Si prevede, inoltre, la creazione di linee guida per gestire spiagge inclusive, con l’intenzione di replicare il modello a livello nazionale.







