POLIZIA LOCALE Rimini: nel 2021 oltre 2mila infrazioni di sammarinesi per eccesso di velocità, quasi 6 al giorno

Più di 2 mila infrazioni (2097) per eccesso di velocità, quasi 6 al giorno. É il primo dato che balza all'occhio nel bilancio 2021 della Polizia Locale di Rimini. Le multe agli automobilisti sammarinesi, su richiesta, sono stati scorporati dal Comando di via della Gazzella e diffusi dal Comune di Rimini, competente per un tratto della statale 72 e per il territorio comunale. Ad incappare negli autovelox della riviera, sono stati in 1045, pochi di più 1052 quelli 'fotografati' da speedscout e telelaser. In questa classifica dei comportamenti scorretti alla guida spiccano anche 874 divieti di sosta.

Oltre alla velocità spiccano anche i vistared: cioè il non rispetto dei semafori rossi. Ignorati, lo scorso anno, da 221 automobilisti sammarinesi.

Un bilancio che si conclude con la guida in stato di ebbrezza: gli agenti hanno scoperto 4 persone con tasso alcolemico di poco superiore al consentito, che arrivano a 22 con il salire dell'alcol nel sangue, uno di loro è rimasto coinvolto in un incidente. Più in generale i sinistri che hanno coinvolto i sammarinesi sono stati 29.

