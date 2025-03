Rimini: nell'evento organizzato dal Limes Club un'analisi geopolitica dell'attuale fase di caos globale “La Pace è finita? Dentro il disordine mondiale”. Questo il tema dell'evento di ieri, a Rimini – patrocinato dal Comune -, per approfondire l'evoluzione degli attuali scenari di crisi. Protagonisti due analisti di livello assoluto

Toccati temi di drammatica attualità, nell'incontro alla Libreria Feltrinelli; organizzato dal Limes Club di Rimini e l'Istituto Storico, in collaborazione con l'Università della Terza Età. San Marino RTV media partner dell'evento; aperto dai saluti istituzionali dell'Assessora alle politiche per la pace Francesca Mattei. Proprio della Pace perduta hanno parlato gli esperti di Limes Germano Dottori e Giacomo Mariotto; di un'Europa che si ritrova sempre più disordinata e in pericolo, dopo l'illusione economicista infranta dal deflagrare della crisi russo-ucraina. Fra i temi la credibilità dell'articolo 5 NATO, visto il percepito disimpegno statunitense dal quadrante; e poi i presupposti del riarmo spinto da Bruxelles, ed il conseguente riproporsi della questione tedesca. Riflessioni anche su postura e prospettive dell'Italia; oltre ad un inevitabile approfondimento sul colloquio di martedì fra Trump e Putin: si prospetta una “nuova Yalta”, secondo alcuni.

Nel servizio le interviste a Giacomo Mariotto (analista geopolitico / collaboratore Limes) e Germano Dottori (Docente Studi Strategici e Consigliere Scientifico Limes)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: