POLIZIA LOCALE Rimini: nuova centrale operativa, aumentano gli 'occhi', più sicurezza con tecnologia Tra i dati anche il passaggio dei sammarinesi, ma la targa viene riconosciuta come islandese

L'investimento è importante, 90mila euro, ma lo è altrettanto sul fronte sicurezza per i cittadini. La Centrale radio operativa della Polizia Locale diventa digitale e supporto di tutte le risorse messe in campo dell'amministrazione comunale. Un grande videowall, diviso in 8 pannelli e collegato alle 313 telecamere dislocate su tutto il territorio, soprattutto nei punti nevralgici, da Borgo Marina, alla Stazione, dal Centro storico a Viserba. Supereranno le 400 entro l'anno. Per un controllo sempre più capillare. Si possono monitorare fino a 8 postazioni. H24 nel fine settimana. Occhi sempre più attenti, in grado di ruotare e 'zoommare' per cogliere anche i particolari, con la massima risoluzione.

"Ci credo molto - dice il sindaco Jamil Sadegholvaad - abbiamo il record di telecamere per abitanti, 20 per ogni 10 mila". contro l'1,45 di media italiana. Una Cro che riceve in tempo reale le segnalazioni e in autonomia segnala le criticità, per esempio sulla strada. Con un sistema in grado di allertare le pattuglie presenti in zona.

Sul fronte ordine pubblico, una presenza in grado di localizzare risse, per esempio, atti criminali o vandalici, anche in corso. Telecamere remotizzate con Polizia e Carabinieri, per una capacità di intervento a 360 gradi. In più, sul fronte viabilità, individua auto e targhe, per stringere ancora di più le maglie sugli incidenti stradali e omissioni di soccorso; grazie anche ai 12 varchi di lettura targhe, che saliranno a 35 il prossimo anno, per monitorare tutti i confini. Individuano modello e targa, registrano i passaggi, in grado di fornire statistica del movimento su strada. Una su tutte, l'attuale mezzo milione di transiti alla settimana. Con una curiosità. Le targhe sammarinesi, per forma e colori, vengono riconosciute come islandesi.

"Una Centrale radio tecnologicamente molto avanzata - spiega il comandante Andrea Rossi - con importanti caratteristiche di resilienza, affidabilità ed ergonomia. Tutto quello che succede a Rimini e che i cittadini vogliono segnalare passa in questa Centrale che smista gli interventi con razionalità e intelligenza in modo da efficietare al massimo il personale su strada".



Saranno 3 gli operatori coordinati da un Ufficiale per la gestione ordinaria e straordinaria degli interventi con un accesso diretto e costante al maggior numero di informazioni in diretta. La connettività dei dati, infatti, è sempre garantita, attraverso due distinti collegamenti in fibra ottica. La nuova Cro è capace di operare anche in contesti di forte criticità, quali eventi che comportino la disconnessione delle reti dati ed elettriche e può essere rapidamente trasferita, in caso di emergenza in una qualunque postazione mobile, senza perdere la sua funzione di comando e coordinamento.

"Stiamo investendo milioni sulla sicurezza - ricorda l'assessore Juri Magrini - per smentire anche i dati che a livello nazionale puntualmente dipingono Rimini poco sicura. Crediamo nel controllo per una migliore qualità della vita di cittadini, turisti e operatori economici".

