Rimini: più guarigioni che nuovi contagi

Nelle ultime 24 ore, 99 i nuovi contagi da coronavirus a Rimini- età media tra i 34 e i 35 anni - ma le guarigioni sono state circa 140 quindi a livello provinciale i casi attivi sono in diminuzione. In Emilia Romagna 632 i nuovi positivi e un decesso nel ferrarese: una donna di 79 anni. In regione salgono a 32, 2 in più di ieri, le terapie intensive. 319 – 4 in meno – i ricoveri in area medica.

Raggiunta intanto la soglia dei due milioni e mezzo di persone vaccinate con doppia dose su poco più di quattro milioni vaccinabili. In vista dell'apertura delle scuole a settembre appello dell'Assessore alla Sanità Donini per la vaccinazione dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni: oltre il 50%, in regione, ha intanto già fatto la prima dose.

A livello nazionale italiano 7.270 i nuovi positivi al Covid, circa 300 in più di ieri, e 30 i decessi. Tasso di positiva al 3,3%; in crescita le terapie intensive – più 15 a quota 352 – e i ricoveri ordinari saliti a 2.975, 27 in più di ieri. Il ministro Speranza e il commissario Figliuolo soddisfatti per la campagna vaccinale con il 65% degli italiani over 12 che ha ricevuto entrambe le dosi.