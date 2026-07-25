Rimini Pride, orgoglio LGBT+ in festa: c'è anche San Marino con l'Associazione 121

Nel servizio le interviste a Luca Sacanna e Alice Casadei Menghi di Associazione 121 e ad Andrea Belluzzi, segretario agli Interni

Per il decimo anno, il lungomare di Rimini si riempie dei colori e della musica delle associazioni LGBT+: è il Rimini Summer Pride 2026. "Stesso orgoglio, stesso mare", lo slogan di questa edizione, in una giornata sì di orgoglio ma anche di lotta: in un orizzonte globale dove i diritti sono sempre più spesso sotto attacco c'è un desiderio di libertà che non si lascia spegnere.

Presente anche quest'anno il carro dell'Associazione 121 da San Marino: un esempio, il loro, che è stato anche citato dagli organizzatori dell'evento nel loro manifesto. "Non potevamo mancare, quindi quest'anno siamo arrivati con questo carro in una veste tutta nuova. Il tema è l'arcobaleno: ci chiediamo, chi ha paura dell'arcobaleno? È una bandiera inclusiva, una bandiera che parla di diversità che stanno tutte insieme in armonia e in condivisione", spiega il presidente di Associazione 121, Luca Sacanna. Ma da domani Associazione 121, afferma Alice Casadei Menghi, "torna a lavorare per i diritti. Come la popolazione già sa l'Associazione 121 ha proposto tre Istanze d'Arengo quest'anno, tutte e tre accettate: due sul tema dell'omogenitorialità e una sulla rettifica anagrafica del sesso sui documenti per le persone transessuali. Quindi da domani si torna al lavoro".

Il carro di Associazione 121 è stato patrocinato dalle segreterie per gli Affari Interni, per il Territorio e per il Lavoro. "Il tema dei diritti è un tema importante, la nostra società si evolve e anche il bisogno e la domanda di diritti cresce, muta e cambia: è il momento di fare luce su tante aree che la nostra società oggi non vuole più nascondere", afferma il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, presente alla manifestazione.

Nel servizio le interviste a Luca Sacanna e Alice Casadei Menghi di Associazione 121 e ad Andrea Belluzzi, segretario agli Interni











