SMOG Rimini: qualità dell'aria, è allerta Giovedì nuovo controllo

Qualità dell'aria a Rimini. Saranno attivate le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Nel controllo di ieri Arpa ha evidenziati che negli ultimi 3 giorni si è avuto il superamento continuativo del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio provinciale, per cui da oggi e fino al prossimo controllo entrano in vigore le misure emergenziali già previste dall'Ordinanza Sindacale del 24 novembre scorso. Quindi ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle 8,30 alle 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4; temperature fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali; ospedali, scuole e case di cura a parte. Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e potenziamento dei controlli sui veicoli in circolazione. Giovedì la prossima emissione, dopo la quale si deciderà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento dell'allerta. Sul sito del Comune di Rimini on line tutte le informazioni circa le tipologie e le deroghe.



I più letti della settimana: