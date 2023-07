“Rimini regina dell’estate”: per l’osservatorio JFC è la meta balneare preferita degli italiani Intanto torna balenabile tutta la riviera

Rimini è la regina dell’estate: l’“incoronazione” arriva dall’edizione 2023 dell’Osservatorio Italiano JFC delle Destinazioni Balneari, lo studio che analizza mode, tendenze e previsioni delle vacanze al mare degli italiani.

Prende in considerazione 120 destinazioni balneari dello Stivale, dal Friuli alla Puglia, dalla Liguria alla Calabria, fino a Sicilia e Sardegna, con lo scopo di stilare la classifica delle località preferite per le vacanze, Rimini risulta quindi essere la destinazione top nella classifica generale (3.677 voti), mantenendo lo scettro di regina dell’estate già ottenuto lo scorso anno. A seguire Rimini sono Jesolo, Cervia-Milano Marittima, Riccione e Alghero. Rimini svetta anche nel ranking delle mete più adatte alle famiglie con bambini. Insieme a Riccione e Gallipoli, compone il podio della classifica delle destinazioni più giovanili.

“E’ di oggi anche un’altra classifica, resa nota oggi da Booking.com, che vede Rimini seconda sola a Roma tra le mete più ricercate dagli italiani attraverso il portale di prenotazioni on line per i viaggi nel Belpaese – è il commento del sindaco Jamil Sadegholvaad – Al di là delle specifiche graduatorie, gli esiti delle analisi indicano come la nostra città goda sempre di un elevato grado di notorietà e soprattutto di un’alta appetibilità nei confronti del mercato interno”.

Intanto arriva la notizia che in Emilia-Romagna tutta la Riviera è balneabile: sono rientrati nella norma - lo confermano gli esiti dei campionamenti effettuati da Arpae, disponibili da oggi - anche i soli 3 punti spiaggia che martedì erano risultati sopra i valori soglia per la presenza di enterococchi. Rientrate quindi nei parametri di conformità le acque del Canale Tagliata Nord, nel comune di Cesenatico (Forlì-Cesena), e i due punti a Marina Romea (100 metri Nord e 100 metri Sud foce Lamone), nel comune di Ravenna. Per questi tratti di mare verranno dunque revocate dai sindaci le ordinanze di non balneabilità.

