Rimini rende omaggio a Gianni Indino, uomo e imprenditore.

Rimini ha reso l’ultimo omaggio al presidente di Confcommercio provinciale, del sindacato Silb-Fipe e del Caar, Gianni Indino. Morto sabato scorso all'età di 70 anni. In centinaia, autorità e semplici cittadini, a stringersi intorno alla famiglia nel giorno dei funerali nel Duomo della città, officiati dal vescovo Nicolò Anselmi che ha abbracciato la moglie e i figli, prima di iniziare.

Dagli onorevoli Marco Croatti e Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, fino alle attuali consigliere regionali Alice Parma ed Emma Petitti e all’ex assessore al Turismo Andrea Corsini. Con loro anche il mondo imprenditoriale romagnolo e le istituzioni riminesi e del circondario. Così come non sono mancate all'appello rappresentanze delle forze dell'ordine, dai carabinieri alla guardia di finanza.

Alle esequie, per San Marino, anche il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, tra i primi a ricordarlo come "persona unica e insostituibile per la passione e l'impegno".

Un uomo attivo e brillante, per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio nazionale: "Ha vissuto Confcommercio con amore, al di là dei confini di Rimini e dell’Emilia-Romagna, perché lo conoscevano e stimavano tutti". Commosso il ricordo all'interno del Tempio malatestiano della figlia Valentina: “Ci ha insegnato la bontà, la generosità, l’umiltà e l’onestà. Stringendoci, e ringraziandovi tutti, riusciremo a superare questo difficile momento”.

