Rimini-San Marino: proposta di pista ciclabile sul tracciato della ex ferrovia e potenziamento dei collegamenti.

Un nuovo corridoio turistico ciclabile sul tracciato della vecchia ferrovia Rimini-San Marino, in grado di collegare il mare al Titano. È l'assessore alla mobilità e alla pianificazione territoriale del comune romagnolo Roberta Frisoni a lanciare la proposta al convegno “L’architetto come mediatore nella progettazione urbana, tra politica e cittadinanza. Il riuso della ferrovia Rimini - San Marino”.

“Il tracciato della vecchia ferrovia Rimini-San Marino, è in gran parte nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale. - ha spiegato - Se nel territorio maggiormente urbanizzato il tracciato è difficilmente recuperabile, nel tratto dall’incrocio su via Coriano è invece più libero”. Al vaglio dell'amministrazione riminese la possibilità di recuperare la parte disponibile di tracciato attraverso la realizzazione di un percorso turistico e trasportistico dedicato alla mobilità attiva e sostenibile, in grado di connettere Rimini alla Repubblica. “Penso – aggiunge l'assessore - che potrebbe essere l’occasione per lanciare in sinergia con i comuni confinanti e con lo Stato di San Marino un nuovo corridoio green in grado anche di intercettare finanziamenti nazionali ed europei”.

Il comune sta portando avanti un intervento di rigenerazione sul vecchio casello ferroviario del treno bianco azzurro in via Pascoli, dove oggi è presente una delle fermate della linea del Metromare. Parallelamente l'assessore Frisoni aggiunge che nel Piano urbano per la mobilità sostenibile è stata inserita la possibilità di potenziare il collegamento di trasporto pubblico con San Marino, “con sistemi analoghi e sinergici al Metromare e alla sua estensione a Rimini Fiera”.





