TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:23 Giornate di Raccolta del Farmaco: visita della Reggenza alla farmacia dell'Ospedale; donazione ai bisognosi 13:23 Brignone da leggenda: è oro olimpico nel superG 12:56 Alunni delle elementari a scuola di Extra-Teatro 12:52 Camerata del Titano dona programmi di sala storici alla Biblioteca di Stato 12:36 Addio a James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek 12:03 Rimini - San Marino, Statale 16: scatta il piano di riqualificazione
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Rimini - San Marino, Statale 16: scatta il piano di riqualificazione

Per consentire l'installazione delle barriere antirumore, da lunedì 16 febbraio al 6 marzo resterà chiuso il corsello laterale che dalla Superstrada che porta direttamente verso Riccione.

di Giacomo Barducci
12 feb 2026
Rimini - San Marino, Statale 16: scatta il piano di riqualificazione

Al via la fase finale di riqualificazione ambientale per la maxi-rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare di San Marino. Il progetto, curato da Autostrade come opera di compensazione, prevede la messa a dimora di 184 nuovi alberi tra gli svincoli di San Marino e via Montescudo, creando vere "oasi verdi".

Per consentire l'installazione delle barriere antirumore, spiega il Comune di Rimini, da lunedì 16 febbraio al 6 marzo resterà chiuso il corsello laterale che dalla Superstrada che porta direttamente verso Riccione. La viabilità sarà comunque garantita: i veicoli provenienti dal Titano potranno raggiungere l'ingresso sud entrando normalmente in rotonda. I lavori, che includono il collaudo delle protezioni, non influenzeranno le altre direttrici di marcia.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità