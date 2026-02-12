Rimini - San Marino, Statale 16: scatta il piano di riqualificazione

Al via la fase finale di riqualificazione ambientale per la maxi-rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare di San Marino. Il progetto, curato da Autostrade come opera di compensazione, prevede la messa a dimora di 184 nuovi alberi tra gli svincoli di San Marino e via Montescudo, creando vere "oasi verdi".
Per consentire l'installazione delle barriere antirumore, spiega il Comune di Rimini, da lunedì 16 febbraio al 6 marzo resterà chiuso il corsello laterale che dalla Superstrada che porta direttamente verso Riccione. La viabilità sarà comunque garantita: i veicoli provenienti dal Titano potranno raggiungere l'ingresso sud entrando normalmente in rotonda. I lavori, che includono il collaudo delle protezioni, non influenzeranno le altre direttrici di marcia.