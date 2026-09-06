Rimini scommette sul Fellini: più investimenti per volare sui mercati esteri

La Giunta approva le linee di indirizzo per la manovra 2027-2029 e tra le scelte strategiche spicca il Federico Fellini. L’obiettivo è rafforzare la promozione internazionale dello scalo, valutando un ampliamento dell’accordo con APT Servizi per nuove campagne di comunicazione e marketing.

Una spinta che arriva sulla scia della crescita registrata negli ultimi due anni dall’aeroporto e dell’aumento del turismo straniero. Oggi gli ospiti internazionali rappresentano il 33% del totale, contro il 22% di circa dieci anni fa. L’obiettivo è consolidare questa tendenza e utilizzare il Fellini sempre più come porta d’ingresso della destinazione Rimini sui mercati esteri.

Secondo asse: sicurezza urbana. Dopo la sperimentazione nel centro storico, il Comune punta ad allargare ad altre zone della città il progetto degli street tutor, rafforzando il presidio sul territorio a tutela di residenti e turisti. Ma nella manovra entra con forza anche l’emergenza casa. La Giunta indica tra le priorità il potenziamento delle politiche abitative, attraverso una maggiore collaborazione tra soggetti pubblici e privati. E poi la macchina comunale. L’indirizzo è attrarre nuove professionalità, ma soprattutto creare le condizioni per trattenerle e valorizzarle.

Infine, un capitolo che riguarda direttamente le entrate: la lotta all’evasione dei pagamenti dei parcheggi. L’Amministrazione valuterà una revisione degli attuali modelli di gestione per rendere più efficace la riscossione. Dal turismo alla sicurezza, dalla casa alle entrate: sono dunque tracciati i confini della prossima manovra. Ora le linee politiche dovranno trasformarsi in numeri, risorse e interventi concreti nel bilancio 2027-2029.









