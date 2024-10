Rimini, screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare: progetto pilota avviato a San Marino con l'Ordine di Malta

Progetto pilota di prevenzione cardiovascolare avviato a San Marino subito dopo il Covid che l'Ordine di Malta ha portato anche in Italia. Oggi è in 35 piazze inclusa quella di Rimini, in occasione della giornata mondiale dell'organizzazione. Dalle 9 alle 19 i volontari dell’antico ordine religioso-laicale e ospedaliero hanno organizzato screening gratuiti e simulazioni di alcuni interventi di primo soccorso sanitario.

Sul Titano ad aprile è stato firmato anche un memorandum per rafforzare questa iniziativa di promozione della salute.

“E' stato molto importante perchè ci ha permesso di collaborare con la Segreteria alla Sanità, l'ISS e l'Associazione sammarinese di cardiologia ed implementare il progetto" ha commentato Gioacchino Quadri di Cardano, cons. Ambasciata dell’Ordine di Malta presso la Repubblica di San Marino.

L'ultima campagna fatta quest'estate sul Titano ha portato allo screening circa 200 persone in 8 incontri.

Anche l'iniziativa di Rimini di oggi è stata molto partecipata.

"Praticamente l’attività consiste nella misurazione della pressione del colesterolo totale la raccolta da parte del medico di un esame e poi una valutazione del rischio cardiovascolare globale, cioè del rischio di avere un evento acuto nei prossimi 10 anni. I risultati vengono comunicati al medico curante con una lettera firmata dal medico dell’ordine di Malta" ha spiegato Alessandro Benati, medico Ordine di Malta.

Una occasione, quella in piazza Cavour, per raccontare i progetti e le iniziative che l’Ordine di Malta ha avviato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore dei più vulnerabili.

Nel video le interviste a Gioacchino Quadri di Cardano, cons. Ambasciata dell’Ordine di Malta presso la Repubblica di San Marino, Alessandro Benati, medico Ordine di Malta, Giuseppe giudici, resp. Unità Territoriale ER del Corpo Militare. Ordine Malta