Rimini, sindacati di polizia pronti a scendere in piazza

Nuova sede della Questura di Rimini, in un comunicato tutte le sigle dei lavoratori della Polizia riaccendono il dibattito, come conseguenza alle affermazioni dell’assessore Jamil Sadegholvaad che nel rispondere ad una interrogazione in consiglio Comunale avrebbe di fatto aperto ad una frenata al trasferimento degli uffici. I sindacati puntano il dito contro i continui ritardi per liberare lo stabile di piazzale Bornaccini e minacciano di scendere in piazza per una manifestazione che sensibilizzi l'opinione pubblica e per sollecitare il disagio patito da poliziotti “costretti ad operare in una sede inadeguata ed indegna di un paese civile”. La nota confida in una presa di posizione del sindaco Andrea Gnassi, che assicuri il proseguo dei lavori per confermare il trasferimento entro l'estate.