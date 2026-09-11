Rimini, sorpreso a rubare in un ristorante sul lungomare: arrestato 39enne con tirapugni e arnesi da scasso

Si sarebbe introdotto in un ristorante sul lungomare Murri, a Rimini, dopo aver forzato la porta d'ingresso ma i Carabinieri lo hanno sorpreso in flagranza, durante un controllo notturno. L'uomo, un 39enne di nazionalità serba, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine è stato quindi arrestato e dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso della perquisizione personale le Forze dell'ordine hanno infatti ritrovato nella disponibilità del fermato diversi arnesi da scasso e un tirapugni il cui porto è vietato. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della locale caserma, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il locale Tribunale.







