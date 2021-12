Rimini: spesa alimentare a dicembre, 83 milioni Davide Cupioli (Confartigianato): “Consumatori e imprese dell’accoglienza scelgano prodotti artigianali per sostenere le imprese del territorio e promuovere la nostra tradizione”

I riminesi spenderanno a Natale 83 milioni di euro per prodotti alimentari e bevande, a cui se ne aggiungeranno 52 per altri prodotti e servizi tipici del Natale. Lo studio dell’Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna vede la provincia al penultimo posto, davanti a Piacenza con 74. Le festività legate al Natale modificano notevolmente le abitudini di spesa dei consumatori: considerando il triennio 2018-2020 a dicembre si registra un valore delle vendite al dettaglio superiore del 25,5% rispetto alla media annuale (+16,7% nel caso dei prodotti alimentari e +32,4% nel caso di quelli non alimentari).

Le vendite al dettaglio del mese di dicembre rappresentano il 9,7% delle vendite annuali di prodotti alimentari e l'11,0% di quelli non. Delle oltre 25mila imprese regionali del settore, 2.219 operano a Rimini e rappresentano il 26,1% delle imprese artigiane occupando quasi 83mila addetti.

