Rimini, tragedia familiare: nuovo sopralluogo, domani autopsia. La vice Sindaca Bellini: “4 femminicidi in un anno e mezzo”

Nel video l'intervista a Chiara Bellini, vice sindaca di Rimini

Nuovo sopralluogo della Polizia Scientifica nell'appartamento, in centro a Rimini, dove lunedì scorso sono stati trovati i corpi di due coniugi. La dinamica sembra chiara: Gioacchino - conosciuto come Gino - Leonardi, 50 anni, avrebbe ucciso con due colpi di pistola alla schiena la moglie di origine moldava Svetlana Ghenciu, 48, per poi suicidarsi. Domani l'autopsia, disposta dal pm Annadomenica Gallucci, chiarirà ogni dubbio e stabilirà anche quando sia avvenuto il femminicidio suicidio. Per tentare di comprendere meglio il movente sarà nuovamente ascoltato il figlio di 16 anni, che di rientro da un fine settimana due giorni fa ha trovato i corpi dei genitori in camera. Il giovane è stato affidato ad una zia materna. Ed è attorno a lui che si stringe Rimini “siamo profondamente scioccati dall'accaduto- dice la vice sindaca Chiara Bellini, che ha tra le deleghe quella alle Politiche di genere. Nella città romagnola ci sono stati 4 casi di femminicidio in un anno e mezzo. Da emergenziale è diventato un fenomeno strutturale.

