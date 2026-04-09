MAREBELLO Rimini, turista aggredito e rapinato mentre passeggia sul lungomare: arrestati due giovani L’uomo, in compagnia di una donna, è stato accerchiato, colpito alla testa e derubato dell’orologio

Rimini, turista aggredito e rapinato mentre passeggia sul lungomare: arrestati due giovani.

Due egiziani sono stati arrestati per rapina dalla polizia di Stato. Vittima un turista che martedì notte in compagnia di una donna stava passeggiando sul lungomare di Rimini in zona di Marebello. L'allarme è arrivato alla sala operativa della Questura verso le 4.30.

E' stato lo stesso turista a denunciare quanto accaduto poco prima ai poliziotti delle Volanti, accorsi sul posto. L'uomo ha descritto due persone, due giovani, che lo avrebbero accerchiato per poi colpirlo al capo e strappargli l'orologio dal polso.

I due sono stati individuati nelle immediate vicinanze del luogo della rapina. Fermati e identificati, nelle tasche uno dei aveva della refurtiva ed entrambi sono stati portati in Questura e dichiarati in arresto per rapina aggravata. Si trovano ora nel carcere dei "Casetti" di Rimini a disposizione della magistratura.

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