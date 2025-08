URBANISTICA Rimini, via libera al nuovo Piano dell’Arenile: più spiagge libere e una nuova piazza al posto della Colonia Enel La misura contiene una significativa riorganizzazione delle concessioni balneari, con una modifica degli equilibri tra spazi pubblici e privati

Rimini, via libera al nuovo Piano dell’Arenile: più spiagge libere e una nuova piazza al posto della Colonia Enel.

Non si ferma la rigenerazione urbana del litorale riminese. Dopo che il progetto del Parco del Mare è entrato nelle sue battute finali, ecco prendere forma il nuovo Piano dell’Arenile, che giovedì approderà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, dopo il parere favorevole al progetto da parte della Commissione Consigliare III avvenuto questa mattina.

Si tratta di un intervento strategico che interesserà 15 chilometri di costa, con l’obiettivo di rigenerare l’arenile in chiave sostenibile, rendendolo più accessibile, attrattivo e fruibile tutto l’anno. Uno dei primi interventi sarà la trasformazione dell’ex Colonia Enel: l’edificio verrà declassificato, espropriato e demolito entro la fine dell’anno. Al suo posto nascerà una nuova piazza pubblica collegata direttamente al Parco del Mare, con un investimento iniziale di circa 4 milioni di euro, parzialmente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Piano prevede anche una significativa riorganizzazione delle concessioni balneari. Le attuali 273 concessioni saranno confermate, ma cambieranno gli equilibri tra spazi pubblici e privati: le spiagge libere passeranno da 14 a 26, con un incremento del 37% del fronte libero sul mare. Allo stesso tempo, le strutture esistenti dovranno ridurre del 10% le superfici coperte, e in molti casi si dovrà procedere alla demolizione e ricostruzione arretrata degli stabilimenti, in linea con i nuovi criteri paesaggistici e ambientali. Viene inoltre incentivata la possibilità di accorpamenti tra stabilimenti, per favorire economie di scala e consentire l’inserimento di nuovi servizi come piscine naturali, giochi d’acqua e zone benessere.

L’appuntamento è per giovedì in aula consiliare: se approvato, il nuovo Piano darà il via a una trasformazione radicale del volto della spiaggia riminese.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: