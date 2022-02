TERRITORIO Rimossa l'isola ecologica di Borgo Maggiore “Negli anni – spiega il Capitano di Castello, Barbara Bollini – era diventata una valvola di sfogo per i castelli limitrofi”.

Questa mattina è stata rimossa l'isola ecologica di Borgo Maggiore, lungo la strada sottomontana. Realizzata per il fabbisogno dei residenti nelle vicinanze: "Negli anni - sottolinea Barbara Bollini, Capitano di Castello di Borgo Maggiore - era diventata una valvola di sfogo per tante persone nei castelli che effettuano il porta a porta, sicuramente non correttamente".

"Abbiamo tolto questi bidoni e individuato di poter effettuare la raccolta porta a porta per i residenti della zona - spiega Barbara Bollini - tra l'altro c'erano tantissimi cittadini che lasciavano anche dei rifiuti molto ingombranti che creavano tantissimi problemi anche per ritirarli, perché sappiamo che è una strada molto frequentata e purtroppo dopo gli ultimi casi anche molto pericolosa".

L'intervento, aggiunge, è stato studiato e organizzato con tutti gli uffici di competenza e siamo molto contenti di questo risultato. Per chi avesse necessità, sottolinea Barbara Bollini, voglio ricordare che a San Giovanni è aperto, tutti i giorni esclusa la domenica, il centro di raccolta. Borgo Maggiore e tutti i castelli della Repubblica sono impegnati in importanti progetti per tutelare la natura e le problematiche derivate dall'immondizia: “Serve rispetto per il nostro territorio – conclude - e tenerlo pulito è la prima cosa da fare”.

Nel servizio l'intervista a Barbara Bollini (Capitano di Castello di Borgo Maggiore)

