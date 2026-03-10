Rimpatrio d'emergenza per i sammarinesi bloccati in medio oriente, stanziati 20 mila euro

Dopo giorni di attesa e di intense attività diplomatiche, possono considerarsi concluse con successo le operazioni di recupero dei sammarinesi bloccati dalla guerra in medio oriente. Come ha spiegato a San Marino Rtv il Segretario agli Esteri Luca Beccari, il Dipartimento Affari Esteri ha seguito dall'inizio del conflitto in Iran circa 50 persone divisi sostanzialmente in due gruppi: quelli che sono fisicamente nei territori di guerra e quelli che sono in paesi diciamo sicuri fuori dai territori di guerra ma che hanno problematiche di rientro legate alla riprogrammazione dei voli che transitavano o su Doha o su Dubai principalmente.

Per affrontare la situazione, il Congresso di Stato ha stanziato 20 mila euro nella seduta del 6 marzo, quali "spese legate al piano di rimpatrio per i cittadini sammarinesi" così come elaborato dal Dipartimento Affari Esteri. In particolare sono tre i paesi coinvolti: Emirati Arabi Uniti, Regno Hascemita di Giordania e Stato del Qatar.

Intanto, alla luce del proseguo del conflitto, la Segreteria agli Esteri invita la cittadinanza "a verificare con le compagnie aeree eventuali cancellazioni o modifiche operative dei voli, in particolare in presenza di scali nelle zone interessate". Restano attivi i contatti dedicati per l’assistenza ai sammarinesi all’estero: Dipartimento Affari Esteri: viaggiareinformati@esteri.sm – 0549 885400 Centrale Operativa Interforze (attiva 24/7): 0549 88 88 88.







