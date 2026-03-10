GUERRA IN MEDIORIENTE Rimpatrio d'emergenza per i sammarinesi bloccati in medio oriente, stanziati 20 mila euro Si tratta delle spese per finanziare il piano di recupero urgente elaborato dal Dipartimento Affari Esteri. Circa 50 le persone complessivamente seguite dalla Segreteria agli Esteri dall'inizio del conflitto

Dopo giorni di attesa e di intense attività diplomatiche, possono considerarsi concluse con successo le operazioni di recupero dei sammarinesi bloccati dalla guerra in medio oriente. Come ha spiegato a San Marino Rtv il Segretario agli Esteri Luca Beccari, il Dipartimento Affari Esteri ha seguito dall'inizio del conflitto in Iran circa 50 persone divisi sostanzialmente in due gruppi: quelli che sono fisicamente nei territori di guerra e quelli che sono in paesi diciamo sicuri fuori dai territori di guerra ma che hanno problematiche di rientro legate alla riprogrammazione dei voli che transitavano o su Doha o su Dubai principalmente.

Per affrontare la situazione, il Congresso di Stato ha stanziato 20 mila euro nella seduta del 6 marzo, quali "spese legate al piano di rimpatrio per i cittadini sammarinesi" così come elaborato dal Dipartimento Affari Esteri. In particolare sono tre i paesi coinvolti: Emirati Arabi Uniti, Regno Hascemita di Giordania e Stato del Qatar.

Intanto, alla luce del proseguo del conflitto, la Segreteria agli Esteri invita la cittadinanza "a verificare con le compagnie aeree eventuali cancellazioni o modifiche operative dei voli, in particolare in presenza di scali nelle zone interessate". Restano attivi i contatti dedicati per l’assistenza ai sammarinesi all’estero: Dipartimento Affari Esteri: viaggiareinformati@esteri.sm – 0549 885400 Centrale Operativa Interforze (attiva 24/7): 0549 88 88 88.

