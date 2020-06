Rinascita dopo il lockdown: riapre la Prima Torre, da domani riavvio graduale dei musei

Dopo il periodo difficile dell'emergenza sanitaria, riapre uno dei simboli di San Marino: la Prima Torre. Un primo passo verso il graduale riavvio, da domani, dei musei. Sono state chiuse per mesi, a causa della pandemia, ma ora le porte della Guaita vengono riaperte dalla Reggenza: un momento significativo per la comunità segnata, in questi mesi, dal Covid e dal lockdown. Oltre ai Capitani Reggenti, c'erano esponenti del Governo e della cultura del Paese che hanno accompagnato i capi di Stato in una visita al monumento più amato dai turisti.

Nel servizio, le immagini della riapertura e l'intervista al segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi