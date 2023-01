Rincari benzina: a San Marino prezzi più bassi rispetto all'Italia

Complice l'addio al taglio delle accise il 2023 si apre all'insegna dei rincari nei trasporti in Italia. Secondo Staffetta Quotidiana la media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul servito la benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/litro). A San Marino, con una diversa tassazione, la differenza è di circa 30/40 centesimi al litro in meno sul costo del carburante rispetto all'Italia. Per via dei prezzi più bassi ieri non sono mancate le file nei distributori della Repubblica. Dal primo gennaio sul Titano è inoltre entrata in vigore la riduzione dello sconto Smac sulla benzina, passato dai 15 ai 10 centesimi per ogni litro di carburante.