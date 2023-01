Rincari carburanti: a San Marino, momentaneamente, costano 30 centesimi in meno

Dal primo gennaio, in Italia, è tornato il prezzo pieno su benzina e gasolio. Nella Manovra 2023, infatti, il governo non ha confermato il taglio delle accise sul carburante varato a marzo dall'esecutivo Draghi che valeva uno scontro di 18 centesimi al litro; in realtà 30 centesimi al litro fino allo scorso novembre.

Ed ora il divario con San Marino è di circa 30 centesimi al litro. Una differenza però momentanea. Infatti il decreto delegato 156 (vedi allegato) del 28 novembre 2022, che ribassava di 15 centesimi le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di benzina e gasolio, cesserà i suoi effetti dal 1° febbraio 2023, tornando così a quelle previste dal decreto delegato 14 dicembre 2011 n.195. A meno che il governo decida diversamente.

Dal primo gennaio sul Titano è inoltre entrata in vigore la riduzione dello sconto Smac sulla benzina, passato dai 15 ai 10 centesimi per ogni litro di carburante.

Scarica il decreto delegato 156/2022