Rincari energetici, in arrivo il decreto contro il “caro-bollette” Il Segretario Lonfernini torna sugli indicatori della ripresa, con riflessi sul fronte lavoro. Disoccupazione al 3%, “sotto i livelli fisiologici” - dice – e si concentra sui rincari delle utenze. Si lavora all'obiettivo della "sovranità energetica"

Quali strade per l'autonomia? Il Governo ragiona su strategie e politiche energetiche e sull'impatto che hanno sullo stesso bilancio di uno Paese che ad oggi dipende al 100% da fonti di approvvigionamento esterne, per garantire insieme efficientamento, ma anche contenimento delle spese. In parallelo, si guarda alle famiglie, come alle imprese, dopo gli adeguamenti tariffari applicati da gennaio, con un decreto delegato di prossima emissione: “un decreto allo studio – spiega il Segretario al Lavoro e con delega all'AASS, Teodoro Lonfernini - che possa rispondere agli aumenti tariffari in maniera equilibrata, per famiglie e imprese, che si trovino in difficoltà. Un strumento sistemico, nell'emergenza della crisi energetica, che dia la possibilità ai cittadini di assolvere agli obblighi nei confronti dell'energia erogata e delle bollette, replicando un po' le circostanze che si sono rese necessarie per il periodo della pandemia”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Lavoro e con delega all'AASS, Teodoro Lonfernini

