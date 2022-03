Rincari energia: come fare per rendere indipendente la casa e quanto costa

Bollette azzerate e benefici per l'ambiente: in un periodo di continui rincari e di incertezza, c'è chi trasforma la propria casa in una 'centrale' indipendente di energia pulita. Abbiamo allora chiesto agli esperti come funziona un impianto del genere che permette di avere elettricità, riscaldamento e acqua calda.

Per produrre tutta l'energia per una casa standard - quindi da circa 100 metri quadri - è necessario un investimento di circa 25mila euro, spiega Luciano Zanotti, presidente dell'Associazione aziende energie rinnovabili di San Marino. La cifra comprende lo smaltimento futuro. La durata dell'impianto è di 25 anni e richiede circa 150euro l'anno per la manutenzione. Lo Stato, spiega l'Associazione, offre la possibilità di detrazione fiscale del 70% dell'investimento.

Un impianto-tipo permette poi di installare una colonnina di ricarica per mezzi elettrici. Anche il due volte campione del mondo di motociclismo Manuel Poggiali ha sposato la causa delle rinnovabili e utilizza veicoli elettrici.

Nel servizio, le interviste a Luciano Zanotti (presidente Associazione aziende energie rinnovabili) e a Manuel Poggiali

