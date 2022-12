ENERGIA Rincari luce, Assoconsumatori: “Bollette tre volte più pesanti” Le tre Associazioni dei Consumatori incontrano i vertici AASS. Suona campanello d'allarme per nuove sacche di povertà

Obiettivo: dare informazioni corrette all'utente, a fronte di uno “scenario poco chiaro dall'inizio” – dicono – per porre “rimedio ad una comunicazione relativa ai rincari energetici” definita “confusa e vacillante”. Aumenti del 30% sul gas da gennaio, già partiti invece dal primo dicembre sulla luce – questi ultimi, variabili. UCS, Asdico, Sportello Consumatori incontrano così i vertici AASS per avere proiezioni, arrivando a quantificare bollette tre volte superiori a quanto pagato sin qui. Si domandano dove siano gli aiuti alle famiglie, soprattutto le meno abbienti, che la stessa Autorità di regolazione chiedeva a politica e istituzioni di mettere in campo. Sollecitano poi la politica in una riflessione sul perché l'AASS non sia stata messa nelle condizioni di rappresentare un valore aggiunto per i cittadini in un momento difficile; e perché non si sia costituito un tavolo permanente di confronto, a un anno dai primi aumenti, con Assoconsumatori e sindacati. Ai cittadini suggerita una piccola forma di risparmio: optare, dal sito dell'Azienda, per ricevere la fattura digitale, evitando così i costi di spedizione della bolletta, che incidono di 1,25 euro a contratto.

