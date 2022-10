Rincari luce e gas: ecco i consigli utili per risparmiare in casa Sia le istituzioni che i privati mettono in campo strategie per ridurre i consumi, da San Marino all'Italia

Davanti a un futuro incerto è fondamentale giocare di strategia. Con le tariffe di gas ed elettricità alle stelle, cittadini e istituzioni si organizzano per affrontare l'inverno. A San Marino il Governo è al lavoro per ridurre i consumi negli edifici pubblici. Lunedì 24 ottobre arriverà una prima delibera per informare la PA e, successivamente, una campagna di comunicazione. Nel piano anche raccomandazioni per i privati.

Sempre sul fronte politico, nelle scorse ore la nota di Noi Sammarinesi che esorta all'uso delle rinnovabili in territorio, dai pannelli fotovoltaici su immobili statali, industrie e calanchi fino alla trasformazione in biogas degli scarti, passando per eolico ed energia geotermica. In questo autunno mite Rimini rinvia al 2 novembre l'accensione dei riscaldamenti. Il sindaco Sadegholvaad ha firmato l'ordinanza per ridurre i consumi e risparmiare, fatta eccezione per strutture che ospitano bambini, anziani e malati.

L'inverno sarà lungo ed entrano in gioco le strategie per limitare l'uso di gas e luce in casa. Gli esperti invitano, prima di tutto, ad abbassare il riscaldamento: 20 gradi sono sufficienti per la zona giorno e 16-18 gradi per le camere da letto. Un'altra dritta 'green' è cuocere i cibi a fuochi spenti: raggiunta l'ebollizione e calata la pasta, basterà spegnere la fiamma, mettere il coperchio e aspettare i tempi canonici di cottura. Alleata del risparmio è anche la pentola a pressione.

Occhio poi al consumo degli elettrodomestici. Quando non si usa il caricatore del cellulare è meglio staccarlo dalla presa. Ed è saggio spegnere totalmente i dispositivi elettronici in stand-by, usare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e con programmi ecologici, accendere l'asciugatrice quando indispensabile e scegliere lampadine a led. Fare la doccia è preferibile rispetto al bagno e, anche in questo caso, evitare di aprire l'acqua troppo presto. Guardando al futuro, poi, c'è chi punta sulle rinnovabili per rendere la casa indipendente, tanto per l'elettricità quanto per l'acqua calda e il riscaldamento.

