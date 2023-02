Rincari, presto il decreto per calmierare le tariffe dell'energia elettrica

Gli aumenti in bolletta ci sono ma è difficile quantificare una percentuale generale, dal momento che seguono un indirizzo indicizzato variabile, condizionato anche da pun e spread. La bozza per il decreto legge per il contenimento dei costi delle tariffe dell'energia elettrica è all'ordine del giorno del Congresso di lunedì. Per quanto riguarda la scontistica, la bozza prevede dal 1° gennaio fino al 31 marzo il 17 e 20% in meno rispetto alla tariffa attuale. Linee e condizioni sono le stesse del decreto precedente, quello sul gas naturale. La parte di scontistica dunque riguarda i primi tre mesi del 2023. Non si potrà intervenire sulla tariffa di dicembre, come spiega in questa intervista il Segretario di Stato per i rapporti con AASS Teodoro Lonfernini.