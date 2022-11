TRANSIZIONE ECOLOGICA Rinnovabili al centro del convegno "Il condominio: la sfida energetica". San Marino punta a diventare un esempio L'evento organizzato da Ascon, Associazione sammarinese amministratori di condominio, e patrocinato da diverse Segreterie

Al centro alcuni tra i temi più attuali e sentiti, applicati al condomini sammarinesi: dalla transizione energetica, alla sicurezza, fino all'abbattimento delle barriere architettoniche e alle delibere assembleari. L'evento organizzato da Ascon, Associazione sammarinese amministratori di condominio, e patrocinato da diverse Segreterie, ha lo scopo di promuovere la figura professionale degli amministratori condominiali e diffondere la conoscenza della materia grazie alle relazioni di esperti del settore.

"Persone adeguatamente formate - spiega il segretario Righi - che possano tener conto dell'efficientamento energetico, interventi strutturali sul condominio e attenzione alla sicurezza". “La dimensione del condominio non è normata a sufficienza e questo crea delle criticità”, fa notare il presidente di Ascon Andrea Gregnanin Vincenti.

Ma il segretario Righi, con delega alla Ricerca Tecnologica e alla Semplificazione normativa, assicura: “Entro i primi mesi del 2023 contiamo di avere sul tavolo una legge all'avanguardia in materia. San Marino potrebbe così diventare un esempio per l'estero”. "Il condominio è un nucleo che potrà contribuire - continua Righi - alla gestione efficiente dell'energia e al risparmio energetico, anche per calmierare questa situazione difficile. Le soluzioni sono quelle di semplificare la norma e inserire gli strumenti per intervenire velocemente e installare le fonti di energia rinnovabile, che sono il nostro futuro".

Dunque solare, eolico, in futuro idrogeno e magari anche nucleare pulito. Tra gli argomenti trattati, poi, la necessità di rendere accessibili a tutti i condomini e i luoghi pubblici. E infine il tema delle delibere assembleari, con le quali l’assemblea condominiale discute e approva ogni decisione che concerne gli accessori comuni.

Nel video l'intervista a Fabio Righi, segretario con delega alla Ricerca Tecnologica e alla Semplificazione normativa



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: