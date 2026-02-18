Rinnovato il Consiglio Giudiziario: eletti i quattro membri togati per il quadriennio 2026–2030

Si apre il nuovo corso del Consiglio Giudiziario: nella seduta convocata e presieduta dall’Ecc.ma Reggenza sono stati eletti i quattro magistrati che guideranno l’organo nel quadriennio 2026–2030. Un passaggio istituzionale importante, concluso rapidamente già al primo scrutinio con una maggioranza qualificata dei due terzi, segnale di una convergenza ampia sulla nuova composizione togata.

A entrare nel Consiglio Giudiziario sono i Commissari della Legge Dott. Adriano Saldarelli, Dott. Francesco Santoni e Dott. Elia Zaghini, insieme al Giudice per la Terza Istanza Prof. Luca Barchiesi.

Nel corso della seduta, la Reggenza ha rivolto congratulazioni ai nuovi eletti, ringraziando al contempo i magistrati uscenti per il lavoro svolto durante il mandato ormai in conclusione. Il percorso di rinnovo dell’organo non è però ancora completo: resta infatti da eleggere la componente laica, quattro membri che saranno nominati dal Consiglio Grande e Generale durante la sessione consiliare prevista per il mese di marzo. Solo dopo questo passaggio sarà possibile procedere alla convocazione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Giudiziario, chiamato a operare nel quadriennio a venire.









