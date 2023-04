ACCORDI Rinnovato il protocollo Sport Speciali, Iss e Segreterie Sport e Sanità: 'riconosciuta la nostra realtà'

Piccoli passi quotidiani, obiettivi che nello sport diventano vita. Il lavoro della Federazione sammarinese sport speciali è importante per gli atleti con disabilità e le loro famiglie. Così, proprio quando manca poco agli Special Olympics di Berlino, viene rinnovato l'accordo triennale con l'Iss e le Segreterie di Sport e Sanità. Un sostegno economico fondamentale per le attività della Federazione, che con i suoi volontari entra nella quotidianità degli atleti, ponendo loro sempre nuove sfide. "Sia sotto l'aspetto agonistico ma anche sotto quello dell'autonomia e della relazione con le altre persone - spiega Filiberto Felici, presidente Federazione Sammarinese Sport Speciali -. Questo accordo è un riconoscimento per la nostra realtà". "Il nostro contributo serve anche a ricordare che lo sport - commenta Francesco Bevere, direttore generale Iss - spesso colma dei vuoti che non sarebbero altrimenti colmabili". Lavoro della Federazione da sempre apprezzato per i valori che diffonde nel proprio ambiente e in tutta la comunità. Per questo, il rinnovo dell'accordo non viene messo in discussione. "Fanno un'attività fondamentale - aggiunge Teodoro Lonfernini, segretario per lo Sport - che non è solo sportiva, ma anche sociale e affettiva". "Indipendentemente dal colore del governo - conclude Roberto Ciavatta, segretario per la Sanità -, lo Stato continuerà sempre a sostenere la Federazione".

Nel video le interviste a Filiberto Felici (presidente Federazione Sammarinese Sport Speciali), Francesco Bevere (direttore generale Iss), Teodoro Lonfernini (segretario per lo Sport) e Roberto Ciavatta (segretario per la Sanità)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: