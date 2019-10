Rinnovo ai vertici della Consulta, gli auguri della Direzione di RTV

Dalla Direzione Generale di RTV i complimenti e gli auguri a Gianmarco Morosini per l'elezione nel Direttivo della Consulta e a Roberto Chiesa per la conferma alla Presidenza.

Ringrazia Paolo Crescentini per avere svolto il suo mandato di Presidente con la massima attenzione e rispetto per colleghi ed editori, con la piena coscienza che “non si tratta di controparti ma di componenti interdipendenti impegnate per un corretto, libero, responsabile, professionale impegno per una informazione sia essa di servizio pubblico o privata che contribuisca a rendere il Paese migliore nella certezza che questo impegno non verrà meno, ma anzi proseguirà rafforzato”.





