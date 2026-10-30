Rinnovo Comites: richiesta del plico elettorale entro il 4 novembre

La comunità italiana del Titano torna alle urne per il rinnovo del COMITES. Elezioni il 4 dicembre, per quasi 17mila tra italiani residenti e italo-sammarinesi, con il prerequisito di essere iscritti all'AIRE da almeno 6 mesi rispetto alla data delle consultazioni. Ma non basta, per esercitare il voto – che avviene per corrispondenza - l'elettore dovrà però richiedere espressamente di ricevere il plico elettorale – scadenza ravvicinata - entro il 4 novembre. Spiega la procedura lo stesso Ambasciatore d'Italia Colaceci, ospite a Breakfast San Marino.

“Si vota per corrispondenza e qua – spiega - la differenza con le elezioni politiche è importante perché, pure se sei iscritto nell'elenco degli elettori, non ti arriva a casa il plico, se non ne fai richiesta. Quindi, i cittadini italiani per poter votare per il Comitea hanno questo passaggio in più da fare: chiedere di essere destinatari del plico elettorale”. Questo avviene purtroppo in tempi ravvicinati perché il termine ultimo è il 4 novembre. Quindi è necessario attivarsi e lo si fa in modo molto semplice. C'è un modulo che, unito ad un documento di identità che si può scansionare tranquillamente, si può mandare per mail o per PEC all'Ambasciata; si può presentare personalmente negli orari d'ufficio o anche lasciare nella cassetta delle poste dell'Ambasciata, se uno non ha tempo”.

Una sola lista ha superato il vaglio del Comitato Elettorale Circoscrizionale. Si chiama ReSpublica, 16 membri candidati. Corsa a uno, dunque, ma ribadita l'importanza di di andare a votare: “perché è importante la legittimazione che il Comites riceverà dalla comunità italiana – prosegue Colaceci -. italiana e italo-sanmarinese perché votano anche i doppi cittadini. E poi è anche un'occasione non solo per manifestarsi, ma anche aggiornare i propri dati. Perché poi l'anno prossimo ci aspettano le elezioni politiche. In quella occasione, sono certo che la comunità italo-sanmarinese-italiana voterà in modo cospicuo, come è avvenuto in altre occasioni. E farsi trovare anche a posto con l'indirizzo è tanto di guadagnato”.

Nel video, l'intervento dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci ospite a Breakfast San Marino







