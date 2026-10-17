Rinunce di proprietà: la storia a lieto fine di Lola e Pippi

“Lola ha 6 anni, Pippi ne ha 4: sono due splendidi bulldog francesi che hanno conosciuto il dolore della rinuncia di proprietà. Gli ultimi mesi sono stati difficili, hanno vissuto con il cuore velato dalla tristezza, eppure è rimasta intatta la volontà di fidarsi e di amare”. L'annuncio dell'Apas sui social riassume in poche righe una storia che, purtroppo, è la fotocopia di tante altre che riguardano cani arrivati al rifugio sammarinese.

Questa fortunatamente pare diventerà una storia a lieto fine, perché si è già fatta avanti una famiglia di Montegiardino, proponendosi di adottarli: "Abbiamo visto il post - racconta Jessica Righetti - quando eravamo già alla ricerca di una compagna per la nostra 'bulldoghina' che è con noi da nove anni. Aveva una 'sorellina', adottata e più grande di lei, che purtroppo non c'è più dall'anno scorso. Così abbiamo deciso di trovarle una nuova compagna. Siamo venuti a conoscere Lola e Pippi e direi che è andata molto bene. Si sono conosciuti. Dunque inizieremo a fare un percorso e speriamo di averli presto nella nostra famiglia".

Dietro la loro storia un fenomeno in crescita a San Marino: la rinuncia di proprietà dei cani. Tra le cause – spiega l'Apas - molto spesso il decesso del proprietario (quasi mai i familiari li prendono in carico), una malattia a lungo termine, un trasloco in un appartamento in cui il locatore non accetta animali: una situazione di disagio che mette il padrone dell'amico a 4 zampe con le spalle al muro. “Su questo – assicura la presidente Emanuela Stolfi – considereremo iniziative per tutelare padrone e animale, affinché possa essere considerato formalmente come parte del nucleo familiare”. Ci sono poi casi di superficialità nell’adozione e scarsa conoscenza della razza.

"Qui al rifugio al momento ci sono 25 cani - commenta la Stolfi - all'incirca due terzi sono rinunce. L'anno scorso indicativamente mi sembra su una cinquantina di arrivi, il 50% è rappresentato dalle rinunce. L'animale che fino a quel momento è vissuto in famiglia, abituato a vedere i visi familiari, a uscire in passeggiata, si ritrova dalla sera alla mattina sbalzato in una realtà completamente diversa. In alcuni casi purtroppo alcuni di questi cani la conoscono già perché magari provengono da canili e sono stati quindi nuovamente rinunciati. È una sorta di invito che facciamo all'adozione consapevole".

Nel video le interviste a Jessica Righetti ed Emanuela Stolfi (presidente Apas)







