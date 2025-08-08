Rinuncia alla cittadinanza d'origine: possibile proroga per i sammarinesi naturalizzati

Nel video l'intervista ad Alessandro Amadei (presidente del Comites)

C'è tempo fino al 31 dicembre 2027 per riacquistare la cittadinanza italiana. La possibilità viene data a tutti gli ex italiani che vi abbiano rinunciato prima del 15 agosto 1992, purché siano nati in Italia o vi abbiano risieduto per almeno due anni consecutivi prima della perdita della cittadinanza. Lo prevede la nuova legge italiana in materia: “Il risultato concreto del lavoro del governo di centrodestra”, sottolinea in Aula a Montecitorio il deputato Simone Billi, presidente del Comitato Italiani nel mondo.

Sono diversi i sammarinesi naturalizzati interessati dal provvedimento: per riacquistarla, a loro basterà raccogliere i documenti necessari – indicati sul sito dell'Ambasciata d'Italia a San Marino – e rivolgersi all'Ufficio cittadinanza (via email all'indirizzo consolare.sanmarino@esteri.it) che fornirà dettagli sulle modalità di pagamento dei diritti consolari pari a 250€ e fisserà un appuntamento per la sottoscrizione della dichiarazione in Ambasciata.

"Dietro al riacquisto della cittadinanza - commenta Alessandro Amadei, presidente del Comites - si cela una visione che lo Stato italiano ha voluto esprimere sulla cittadinanza, ovvero la visione di una cittadinanza che non è un elemento burocratico, non è un certificato, ma la cittadinanza è un patrimonio umano, culturale a cui non si può rinunciare".

Con questo passaggio è naturale che il numero di italo-sammarinesi aumenterà, andando a sommarsi a un trend fisiologico già in essere. “L'iniziativa italiana dovrebbe alleggerire la tensione sul pdl cittadinanza già passato in prima lettura – auspica il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi -. Il passaggio in Commissione Affari Istituzionali è previsto in autunno. Sul tavolo intanto c'è l'ipotesi di concedere una proroga ai sammarinesi naturalizzati che a breve vedranno scadere i 5 anni loro concessi per rinunciare alla cittadinanza d'origine”.

I numeri ci dicono che la società sammarinese sta cambiando: sono sempre di più le coppie miste e di conseguenza i figli con doppia cittadinanza, che di generazione in generazione, stanno spostando l'ago della bilancia, allontanandolo dal passaporto unico. In questo scenario il Comitato civico per la cittadinanza, di recente istituzione, solleva le sue perplessità sul pdl, che propone l'eliminazione dell'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine come requisito per ottenere quella sammarinese: “Un popolo, la cui maggioranza appartiene a due Stati – scrive in una nota -, perde di fatto la sua identità e la sua configurazione giuridica di entità statuale autonoma”. Situazione che però, se non già in essere, è prevista in un futuro prossimo. Indipendentemente dal pdl.

Dicevamo, i numeri. I residenti sul Titano ammontano a 34.138, dato aggiornato a giugno. Di questi risultano iscritti all'Aire come cittadini italiani in 16.500. Praticamente la metà. 5.000 circa sono solo italiani, i restanti 11.500 sono quasi tutti italo-sammarinesi. Dunque sammarinesi con doppio passaporto. Ai quali vanno sommati i sammarinesi d'origine che hanno una seconda, o terza cittadinanza, non italiana. Nel 2009, data dell'ultimo censimento, tra i residenti cittadini sammarinesi, coloro che avevano anche il passaporto italiano erano il 18%. Ora, secondo le ultime stime, almeno il 41%. Inoltre diversi italiani residenti sul Titano hanno già i requisiti per ottenere la cittadinanza sammarinese – fa sapere il Comites – ma non ne fanno richiesta, perché non disposti a rinunciare a quella d'origine: "Perché rispetto al passato le dinamiche sono cambiate - spiega Amadei -. Sempre più giovani sammarinesi hanno interesse ad andare a studiare o lavorare nell'Unione europea, quindi sentono sempre più l'esigenza di avere una cittadinanza comunitaria per poter accedere a queste opportunità".

