Rinuncia cittadinanza, Comites dalla Reggenza Il Presidente Amadei: " Dalla prossima settimana incontri con i partiti politici"

Ricevuto in udienza privata, il Comites San Marino ha ringraziato i Capitani Reggenti per l'operato svolto in un periodo così complesso, contraddistinto da pandemia e guerra in Ucraina. Occasione anche per porre all'attenzione delle più alte cariche dello Stato un nodo ancora da sciogliere, tanto caro al Comitato che rappresenta gli italiani all'estero: la rinuncia della cittadinanza di origine come condizione per essere naturalizzati. Tema caldo per la politica e oggetto di una lunga battaglia. Il Comites attende la modifica della legge, come da impegni in un ordine del giorno approvato in Consiglio lo scorso luglio, e che fissava come termine fine novembre. Altre priorità hanno però impedito alla materia di essere trattata. “Vogliamo che se ne parli”, torna ad incalzare il Presidente Alessandro Amadei, che annuncia confronti dalla prossima settimana con i partiti politici.

