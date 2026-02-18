NATURALIZZAZIONE Rinuncia cittadinanza d'origine. Alessandro Amadei, Comites: "L'abrogazione è una svolta epocale" Il Comitato Civico sulla Cittadinanza ribadisce invece attraverso una nota stampa le proprie preoccupazioni

"Un passaggio storico, una svolta epocale e lo dico proprio con grande emozione e con un filo di voce". Commenta così Alessandro Amadei, presidente Comites San Marino, l'abrogazione della rinuncia alla cittadinanza d'origine. "Un ringraziamento al Segretario di Stato e agli interni che ha presentato la legge, al Governo, alla maggioranza e ai consiglieri di opposizione che in modo responsabile han votato favorevolmente - aggiunge - però voglio anche dire che noi abbiamo pieno rispetto di chi non la pensa come noi e di chi stamattina ha votato contrariamente. Questa legge sicuramente è un passo verso il futuro e comprova il fatto che San Marino, quando si parla di diritti, di integrazione, di inclusione, non si volta mai indietro".

Affida il proprio pensiero ad una nota stampa invece il Comitato Civico sulla Cittadinanza, contrario alla modifica della normativa. Il Governo e la maggioranza, scrivono, hanno voluto procedere senza ascoltare voci di autorevoli cittadini che ne segnalavano i problemi di metodo e di merito relativamente ai rischi e i pericoli per il futuro del Paese assumendosi una grave responsabilità che i cittadini sapranno valutare. Soddisfatti però per il fatto che diversi membri del Consiglio abbiano saputo cogliere e denunciare con attenzione i pericoli per il Paese insiti in questa legge.





[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: